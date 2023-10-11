ياسر جلال متضامنا مع القضية الفلسطينية: "قريبا سيتحقق الحلم"

أعرب النجم ياسر جلال، عن حزنه الشديد بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة وما يتعرض له من قصف إسرائيلي ووقوع الآف الشهداء والمصابين.

ياسر جلال: عاشت فلسطين حرة أبية

وقال ياسر جلال، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "قلوبنا مع غزة ومع شعب فلسطين المناضل العظيم، وندعو الله سبحانه وتعالى، أن يرحم الشهداء، ويلهم ذويهم ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، عاشت فلسطين حرة أبية، وبأمر الله، وفى يوم قريب سيتحقق الحلم، وتعود القدس لأحضان العرب.. تحيا فلسطين".

ياسر جلال يواصل تصوير "ألف ليلة وليلة"

ومن جهة أخرى يواصل ياسر جلال، حاليا، تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج ميديا هب وأروما، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى.

مسلسل “ألف ليلة وليلة”، يعد من أضخم الأعمال الإنتاجية، وأخذ فترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور فيها أحداث المسلسل، ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها، وتم الاتفاق على عرضه فى موسم رمضان 2024، وبدأ ياسر جلال بتصوير المشاهد التى تتم بها بعض أعمال الجرافيكس.