ياسر جلال في رمضان 2024 بـ"ألف ليلة وليلة": لم أعتذر

أكد ياسر جلال أنه سيبدأ تصوير مسلسل “ألف ليلة وليلة” خلال الشهر المقبل للمشاركة في دراما رمضان لعام 2024.

وأضاف ياسر جلال في بيان أنه ليست لديه أي نية للاعتذار عن المسلسل، وأن خبر اعتذاره الذي تردد منذ أيام صرح به خطأً مدير أعماله، الذي لم يكن يعلم أن ياسر جلال بالفعل سيبدأ تصوير المسلسل الشهر المقبل.

وكان سبب تأجيل تصوير المسلسل، هو أن المسلسل إنتاج ضخم ويحتاج لفترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التى تدور فيها أحداث المسلسل، ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها فكان من المستحيل أن يعرض فى رمضان الماضي، وتم الاتفاق على تأجيله لرمضان 2024، وبالفعل عندما اكتملت كل مراحل التحضير للمسلسل، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل كبداية لتصوير المسلسل.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالمشاهد التى ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون مسلسل ألف ليلة وليلة هو أضخم الإنتاجات للدراما المصرية فى رمضان المقبل.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل.