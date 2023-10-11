الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

1 – أرض/ منطقة صراع عربى إسرائيلى قاربت على قرن من الزمان.

2 – مغامرات غير محسوبة فى معالجة القضية منذ بدايتها وإلى الآن.

3 – بعض دول تأمرت على بيع القضية الفلسطينية.

4 – زرع "حماس" وصناعتها فى غفلة من الزمن.

5 - إحداث انقسام داخلي: سلطة وطنية رسمية "فتح"، وسلطة فاشية دينية غير شرعية "حماس".

6 – انقسام بين الداخل الفلسطينى لحد الصدام المسلح بين السلطة الرسمية "فتح" والسلطة غير الشرعية "حماس".

7 - اقتصار موقف العديد من دول الجوار فى إصدار بيانات الإدانة.

8 - مصر تدفع ثمن تضامنها وطنيًا وعسكريًا وإنسانيًا مع القضية الفلسطينية.

9 - مصر تبادر بالسلام، وتصل لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد.

10 - لم تستغل السلطة الفلسطينية مبادرة الرئيس السادات والامتيازات التى ستحصل عليها.

11 - مقاطعة مصر، ثم الاقتناع بموقفها بعد سنوات طويلة.

12 - نقل الجامعة العربية إلى تونس بعد المقاطعة، وعودتها للقاهرة دون أى تأثير يذكر.

13 - اقتصار دور الجامعة العربية على الإدانة والشجب، وعقد اللقاءات واللجان بعد تفاقم الأزمات.. وربما انتهائها.

14 - تحول الجامعة العربية لقاعة مؤتمرات وندوات، وإصدار التوصيات المقابل الموضوعى لتبرير المصروفات والبدلات.

15 - المزيد من الانقسامات بين الفصائل الفلسطينية، وضياع هدف الدولة الفلسطينية.

16 – استثمار الانقسام، وتحقيق مصالح ومكاسب شخصية. 

17 - حماس تمارس المزيد من العنف والإرهاب.

18 - مغامرة غير محسوبة من حماس بإطلاق أكثر من 5 آلاف صاروخ نحو إسرائيل.

19 - مغامرة لم تحسب رد الفعل الإسرائيلى الذى طال المدنيين على نطاق واسع.

20 - قتل الكثير من الفلسطينيين المدنيين، ونزوح غالبية مواطنى غزة عن منازلهم.

21 - تصعيد إسرائيلى عنيف بشكل غير مسبوق.

22 - تضامن أمريكا والدول الأوروبية مع إسرائيل فى ظل عدم التعاطف مع الفلسطينيين.

23 - إسرائيل تروج لأفعال حماس باعتبارها ضد الإنسانية.

24 - حماس وغالبية الرأى العام العربى يعتبر ما قامت به حماس جهاد ونجاح وانتصار.

25 - إسرائيل تتحدث عن حقوق الإنسان، وحماس تروج لصور القبض على سبايا إسرائيل من الفتيات.

26 - تدمير البنية الأساسية لغزة، وعزلها عن العالم، ومنع الكهرباء والإنترنت.

27 - إسرائيل تمنع دخول المواد الغذائية والشحنات الطبية.

28 - تفعيل الجيش الإسرائيلى لبروتوكول هانيبال بهدف منع آسر جنوده.

29 - تراجع التعامل إنسانيًا مع ما يحدث فى غزة، ووصف رجال حماس باعتبارهم حيوانات حسب وصف قادة إسرائيل.

30 - الشكل العام فى العقل الجمعى العالمي: إسرائيل دولة مواطنين، وحماس جماعة إرهابية فلسطينية.

31 – استدعاء أفكار قديمة لصراع الحضارات وصدامها، الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة.

32 – حديث الأوهام: نزوح الفلسطينيين من غزة لمصر.

 

نقطة ومن أول الصبر..

حماس تتسبب فى تأجيل طويل الأمد لحل حقيقى للصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وأد جهود الوصول لحلول عادلة وشاملة.

الهدف: مصر..

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