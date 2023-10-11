بعد عودته من فرنسا.. الخطيب يترأس اجتماع الأهلي لمناقشة 3 ملفات مختلفة

يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء اجتماعه الشهري بعد ظهر اليوم بمقر الجزيرة بعد عودته من رحلته العلاجية التى استمرت قرابة 40 يوما بين ألمانيا وفرنسا.

ويناقش المجلس على هامش الاجتماع العديد من الملفات أبرزها تحديد موعد المؤتمر الصحفي لإعلان كل التفاصيل الخاصة باستاد النادي وبدء الإنشاء.

كما يناقش المجلس العديد من الملفات من بينها اعتماد تعيين طارق قنديل رئيسا لبعثة الفريق الى تنزانيا وكذلك بعض الأمور الخاصة بعقود الرعاية وملفات النشاط الرياضي.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، عقد بفرع النادي بمدينة نصر، اجتماعًا مع كل من الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، والكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، وذلك في حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية، ومتابعة خطة العمل القائمة على تطوير القطاع من كافة الجوانب.

الخطيب يطمئن على فرق الناشئين

واطمأن محمود الخطيب على فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة، فضلًا عن الجوانب التنسيقية والربط مع الجهاز الفني للفريق الأول.

جاء اجتماع رئيس النادي الأهلي عقب عودته من رحلته العلاجية في فرنسا للترتيب والانتهاء من بعض الملفات الخاصة بالفرق الرياضية وبعض فروع النادي المختلفة وقبل البدء في تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به، وفقًا لتوصية الأطباء وحاجته للراحة فترة طويلة بعيدًا عن أي ضغوط أخرى.

خالد بيبو يتفقد ملاعب كأس العالم للأندية بالسعودية

في المقابل تفقد خالد بيبو مدير الكرة مع وفد «فيفا» الملاعب المخصصة للتدريبات ‏ومباريات الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية ‏خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ورافق خالد بيبو، في رحلته الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق. ‏

‏وقام بيبو خلال جولته بالسعودية بتفقد ملاعب التدريب وفندق الإقامة والاطمئنان على ‏كافة الترتيبات اللازمة التي تساعد الفريق وجهازه الفني على تقديم أفضل العروض ‏وتحقيق أحسن النتائج.‏ ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري ‏الأبطال على حساب الوداد المغربي في النسخة الماضية.‏