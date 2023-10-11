الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس محام 6 أشهر في ضرب صحفي بحلوان

حبس
حبس

قضت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار عبد الناصر محمد طه حجازي، بمعاقبة محام متورط في الاعتداء بالضرب على صحفي في منزله واستعراض القوة 6 أشهر.

كان قد توجه الصحفي إلى ديوان قسم شرطة حلوان لتحرير محضر ضد المحامي بسبب مشادة بينهما حول إيجار الشقة ملك الأول بالرغم من انتهاء عقد الإيجار بينهما منذ فترة ورفض المحامي إخلاء الشقة بالقوة والعنف.

حرر المجني عليه محضرًا حمل رقم 13000 جنح حلوان بعد أن قام المحامي بالاعتداء عليه بالضرب، وأحدث إصابته وهى جرح قطعى بالوجه أعلى العين اليمنى.

استعراض القوة الضرب على صحفي محامي قسم شرطة حلوان القوة والعنف

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