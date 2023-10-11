سيارة مسرعة تُنهي حياة شخص على الطريق الزراعي ببنها

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، أثناء عبور طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام قرية سندنهور التابعة بمدينة بنها في محافظة القليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بوقوع حادث بالطريق الزراعي زمام مدينة بنها ونتج عنه مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعى مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها.



على الفور انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص أثناء عبوره الطريق الزراعي مصر الإسكندرية اتجاه مدينة بنها.

تم نقل الجثة إلى المستشفى وتسيير حركة المرور بالطريق الزراعي مكان الحادث، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.