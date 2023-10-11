"معك في كل مكان".. الداخلية توجه قافلة إنسانية لمواطني القليوبية

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية "مواد غذائية – غطاء" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة القليوبية.

كما تم المرور على بعض المنشآت الشرطية للتأكيد على كفالة واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن مُعاملة المواطنين، وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من الأهالى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين، وأعربوا عن بالغ سعادتهم وشكرهم لوزارة الداخلية.