الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: تصريحات السيسي بشأن القضية الفلسطينية رسالة دعم لحقوق الفلسطينيين

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن أمن مصر القومي والقضية الفلسطينية رسالة تأكيد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم كاملة في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تحذيرات الرئيس السيسي من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى تعتبر أكبر رد على تصريحات المتحدث الإسرائيلي بإعادة توطين فلسطيني غزة في سيناء.

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مصر لن تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية

وتابع النائب محمود منصور، أن مصر لن تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن استمرار التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يمثل خطر كبير للغاية مما له من تداعيات قد تطول أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بتحركات القيادة السياسية واتصالاتها على كافة المستويات للوصول إلى تهدئة سريعة لحقن دماء الأبرياء من خلال حلول نهائية للقضية الفلسطينية.

وطالب النائب محمود منصور، بضرورة تعاون جميع الجهات والدول المعنية بالقضية الفلسطينية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي للتواصل مع جميع الأطراف لضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات التصعيد.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وجود قوة عربية مشتركة وهو خطوة مهمة جدا لتوحيد الصف العربى فى مواجهة جميع الأخطار التي قد تؤثر عن أمن المنطقة.

مجلس الشيوخ النائب محمود منصور -تصريحات السيسي قطاع غزة فلسطين

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