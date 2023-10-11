ضبط لصوص سرقوا أجهزة إلكترونية من فيلا بالبحر الأحمر

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية - مقيمة بفيلا بدائرة القسم) باكتشافها سرقة (شاشة تليفزيون – جهاز "لاب توب" - مكواة شعر – سماعة لا سلكية - بعض المتعلقات الشخصية).

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين - مقيمين بدائرة القسم) استخدما سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.