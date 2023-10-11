الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل اثنين فى معركة بالرصاص على أرض زراعية بسوهاج

ناري
ناري

كشفت أجهزة  وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفيين.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "مصاب بطلق نارى وتوفـى متأثرًا بإصابته"، ونجله)، طرف ثان: (مزارع "مصاب بطلق نارى وتوفـى متأثرًا بإصابته"، وعمه)، وذلك على إثر خلافات بينهما حول قطعة أرض زراعية، حيث تبادل خلالها الطرفان إطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابة المتوفيين.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية).

وزارة الداخلية مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج الامن العام

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