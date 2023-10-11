الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراءات عاجلة بشأن المباني المتضررة من "حريق أشمون" المروع

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

اتخذت الجهات المعنية في محافظة المنوفية، إجراءات عاجلة بشأن المباني المتضررة في حريق بنزينة صغيرة بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون، وذلك بعد التعامل مع الحريق في تواجد اللواء عمرو روؤف مدير الأمن، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة.

تكلف لجنة بمعاينة المباني المتضررة 

وكلف خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء معاينة للمباني المتضررة في حريق البنزينة بقرية بوهة شطانوف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وضمان سلامتها حفاظا على الأرواح والممتلكات في المنطقة التي شهدت الحريق أمس.

بدء التحقيقات


وبدأت جهات التحقيق في المنوفية التحقيقات في واقعة حريق بنزينة بوهة شطانوف وسماع أقوال مالكها وشهود العيان من الأهالي، ومن المقرر أن تعاين الأدلة الجنائية مكان الواقعة للوقوف على السبب الرئيسي والنهائي في الحادث، وتقديم التقرير لجهات التحقيق.

وكشف مصدر، أن التحريات الأولية في الواقعة كشفت أن الحريق بدء بماس كهربائي في بنزينة غير مرخصة بقرية بوهة شطانوف، وامتدت النيران لمول للمفروشات موجود بجانب البنزينة ومنزل آخر، ودفعت مديرية أمن المنوفية بسيارات الإطفاء للتعامل مع الحادث ولم يسفر الحادث عن وجود مصابين أو ضحايا.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالمنوفية بـ 8 سيارات، وتم عمل كردون أمني حول موقع الحريق، وفصل التيار الكهربائي عن منطقة الحادث للحفاظ على أرواح المواطنين وتم الدفع بـ 4 سيارات مياه وسيارتين نافوري من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة أشمون ومعدات إدارة الأزمات برئاسة المركز والمدينة من برج الكهرباء واللودر وكافة المعدات لإخلاء الموقع والسيطرة علي الحريق.

محافظة المنوفية حريق أشمون محافظ المنوفية قرية بوهة مدينة أشمون

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