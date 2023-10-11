الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 720 شاحنة و38 سيارة، وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 396 شاحنة و12 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 324 شاحنة  و26 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "HTK Confidence" وعلى متنها 28 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم  لصالح شركة مصر للألومنيوم، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة.

وألزمت الهيئة، الشركة المستوردة، باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من الأعمال كافة.

كما استقبل الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل بينما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و187 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1450 راكبًا بموانءها.

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