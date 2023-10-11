"النقل": تحويلة مرورية بطريق "القاهرة-الإسكندرية" الزراعي الجمعة المقبل

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، عن إجراء تحويله مرورية بطريق “القاهرة-الإسكندرية” الزراعي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، اعتبارا من الساعة 12 صباح الجمعة المقبل 13-10-1023 حتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم، لتركيب الجزء المتبقي والآخير من كوبري مزلقان أبوحمص الجديد ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

النقل:التحويله المؤقتة بالطريق ستشمل تغيير مسار المركبات من نطاق الاعمال بالكيلو 173.5

وأضافت الهيئة في بيان، أن التحويله المؤقتة بالطريق ستشمل تغيير مسار المركبات من نطاق الأعمال بالكيلو 173.5 إلى مدخل مدينة أبوحمص (القادم من القاهرة تجاه الإسكندرية)، وتحويل القادم من الإسكندرية إلى القاهرة إلى مدخل قرية ديسونس الحلفايه والخروج من مخرج مدينة أبوحمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي وذلك للسيارات الملاكي والأجرة.

وفيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل، فيتم منع النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر، والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل إلى محور الليثي بدمنهور لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور في اتجاه أبوحمص (نطاق الأعمال).

وكان قد التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بالسفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون الإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك التعاون بين الوزارة وعدد من الشركات الفرنسية لتنفيذ مشروعات عملاقة في مصر مثل التعاون القائم مع شركة فينسي الفرنسية في انشاء الخط الثالث للمترو وكذلك التعاون المخطط مع الستوم الفرنسية لانشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة (وحدات متحركة – أنظمة كهروميكانيكية “إشارات / إتصالات / قوى كهربائية / نظم تحكم”) والمخطط توقيع العقد الخاص به في مؤتمر TRANSMEA2023 نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن هذ العقد يعتبر أحد أهم العقود بين الجانبين وخطوة عملاقة في مجال التعاون المشترك في قطاع النقل كما أشاد الوزير بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، مؤكدا أن هذا التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل يجسد العلاقات القوية بين مصر وفرنسا.