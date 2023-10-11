وزارة العمل: تدريب عملي بقسم التبريد والتكييف لشباب الإسكندرية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية نظمت زيارة ميدانية لـ 18 متدربا من الشباب على مهنة التبريد والتكييف، فى مراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، وذلك للشركة المصرية للخدمات الزراعية Egco، فى إطار جهود المديرية لتكثيف التدريب العملى للمتدربين فى الدورات التى توفرها للشباب لدعمهم بالمهارات على أرض الواقع بمواقع العمل المختلفة، وتطبيق الجوانب النظرية التى تتضمنها البرامج المقدمة فى إطار من التعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع المتخصصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل من اجل التشغيل، وتشجيعهم للإقبال على العمل الحر وتوعيتهم بثقافته، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص والاستفادة من خبراتها فى مجالات عملها لإكساب الشباب المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعهم الخاص.

متابعة كافة أقسام الشركة وشرح كل مراحل التبريد

وأوضح وكيل مديرية العمل بالإسكندرية المهندس محمد كمال، في تقريره للوزارة، أنه توجه إلى زيارة ميدانية بالشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارية ومقرها بالكيلو 53 الصحراوي يرافقه المتدربين من شباب قسم التبريد والتكييف بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، وكان في استقباله مسؤولي الشركة الذين قدموا الترحيب بالمتدربين وأشادوا بدور وجهود الوزارة فى تأهيل الشباب وتجهيزهم لدخول سوق العمل، كما جرى خلال الزيارة متابعة كافة أقسام الشركة وشرح كافة مراحل التبريد من خلال مسؤول التدريب العملي، ومؤكدًا انه تم التنسيق مع الشركة لتعيين الشباب المتميزين فى التدريب ممن يجتازون الاختبارات النهائية بنجاح فى أقسام الشركة، في إطار تنفيذ سياسة الوزارة للتدريب من أجل التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما عُقد لقاء مع المتدربين للوقوف على مدى استيعابهم التدريب الذي تلقوه ومقترحاتهم ورؤيتهم واحتياجاتهم لوضع تصور لتطوير العملية التدريبية، وكذلك مناقشة مدى استعدادهم لبدء مشروعات صغيرة بتمويل ودعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية.

ووجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، في لقائه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مديري مديريات العمل في المحافظات "27 محافظة"، بتكثيف جهودهم، وسرعة تنفيذ كافة المَهام الخاصة بخدمة المواطن، ومنها الاستمرار في الجولات،و تنظيم مُلتقيات التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب، والتأكد من مصداقيتها، واستمراريتها بكل الطرق القانونية، والاستمرار في سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل،حيث تم حصر 70% من المنشآت، التي يبلغ عددها 24 ألف و69 منشأة في جميع المحافظات،وذلك منذ يناير 2023 وحتى الآن، وكذلك توجيهات الوزير للمديريات بالاستمرار في حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة في مواقع العمل، للتوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات إجتماعية وصحية لها، موضحا أن العمل مستمر على قدم وساق لسرعة "رقمنة" هذا الملف.