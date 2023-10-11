"العدل الفلسطينية" عن زيارة بلينكن لإسرائيل: "واشنطن سبب رئيسي لضعف وتهميش الأمم المتحدة"

علق الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، على زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، لإسرائيل للقاء كبار قادتها والتي تأتي تضامنا مع جانب الاحتلال عقب عملية "طوفان الأقصي" لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

الموقف الأمريكي واضح وهو دعم كامل لإسرائيل

وقال وزير العدل الفلسطيني خلال تصريحات خاصة لفضائية “القاهرة الفضائية”، اليوم الأربعاء، إن زيارة بلينكن إلى إسرائيل غدا تستهدف دعم إسرائيل على حساب الفلسطينيين، خاصة وأن الموقف الأمريكي واضح وهو دعم كامل لإسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتابع " الشلالدة" وهذا ليس غريبا على السياسة الخارجية الأمريكية، وواشنطن سبب رئيسي وراء ضعف وتهميش هيئة الأمم المتحدة من خلال دعمها المتواصل واللامتناهي لإسرائيل.

ودعا وزير العدل الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة لعقد جلسة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبًا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف عقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاقية وتنفيذ القانون الدولي.