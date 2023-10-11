رئيس "مياه سوهاج" يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أعمال الانتهاء من توسعات محطة مياه سوهاج غرب، والتي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي واستلامها ابتدائيًا في يناير من العام الجاري، وتبلغ طاقتها التصميمية 900 لتر لكل ثانية وتغذى مليون مواطن تقريبًا بمدينة سوهاج وقراها بتكلفة تبلغ 580 مليون جنيه.

كما تفقد الأعمال المطلوب استكمالها لماخذ وبوستر المحطة تمهيدًا لاستلامهما ابتدائيا، مشددًا على الشركة المنفذة لأعمال المآخذ والبوستر، بضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال خلال الشهر الجاري لبدء أعمال التشغيل التجريبي.

تخدم مدينة سوهاج

وأوضح المهندس أبو ضيف محمد أحمد جبر، مستشار الشركة لشؤون المشروعات، أنه تم تفقد محطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج، والتي تخدم مدينة سوهاج، وتبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب لكل يوم، وجارٍ رفع كفائتها وطاقتها الاستعابية لتبلغ 65 ألف متر مكعب لكل يوم هذا الإضافة إلى الانتهاء من تأهيلها وتحويلها إلى معالجة ثلاثية، بتكلفة تبلغ 591 مليون جنيه.

إحلال وتجديد خطوط المياه بشارع ترعة باجا

وأشار المهندس احمد على نائب رئيس قطاع المشروعات، إلى أنه تم تفقد مشروع احلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع ترعة باجا بمدينة سوهاج والتى بلغت نسبة تنفيذه 70% بقيمة 19.1 مليون جنيه والجارى الانتهاء منه في ديسمبر من العام الجاري، والتي تأتى ضمن خطة الاحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لمدينة سوهاج بقيمة 61 مليون جنيه من تمويل الشركة وكذلك مبلغ 71مليون جنيه من تمويل الخطة الاستثمارية للمحافظة.

فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انه تم اتخاذ اجراءات الاستعداد المبكر لمواجهة اى امطار محتملة خلال فصل الشتاء حيث تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة اى طواري قد تتعرض لها محافظة سوهاج هذا بالاضافة الى المتابعة المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

ولفت المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى انه تم القيام باعمال التطهير الميكانيكى واليدوى لجميع شبكات الصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحى وان اعمال التطهير تتم باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافورى وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضي.

وأوضح المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى انه تم تجهيز 80 سيارة كسح وعدد 39 سيارة نافورى وفاكيوم وكباش وعدد 26 باك لودر وعدد 42 مضخة نزح مياه و11 سيارات ونش مجهزة وعدد 11 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة بالشوارع.