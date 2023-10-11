الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة الشهداء فى غزة والضفة إلى 950 شخصًا على الأقل

غزة
غزة

ارتفع عدد الشهداء  الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ومواجهات في الضفة الغربية إلى نحو 950 شخصا على الأقل.

واستشهد 31 فلسطينيا وأصيب آخرون، ليل الثلاثاء/الأربعاء، في غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على منازل في خان يونس، والنصيرات، ودير البلح، وتل الزعتر جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، وفقا لوكالة معا الإخبارية الفلسطينية.

يديعوت أحرونوت

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن تقارير فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قتل أفرادا من أسرة محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام العقل المدبر للهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل السبت الماضي.

وأضافت أن الجيش قصف منزل والد الضيف مما أسفر عن استشهاد شقيقه عبدالفتاح دياب الضيف ونجله مدحت الضيف وحفيدته هالة الضيف.

ووفقا للتقارير تم تنفيذ العملية في قرية قيزان النجار في جنوب قطاع غزة.

ووصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا على الأقل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة ومستشفيات مساء الثلاثاء.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من مخاطر استمرار قطع إسرائيل لخطوط الكهرباء والمياه وانعكاس ذلك على الجرحى والمرضى والصحة العامة والبيئة.

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الشهداء الفلسطينيين القصف الإسرائيلى قطاع غزة الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي

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