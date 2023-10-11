دانا أبوشميسة مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى القدس تكشف زيف القبة الحديدية وجرائم الاحتلال

نجحت قناة القاهرة الإخبارية في تقديم وجبة إخبارية على أعلى مستوى، خلال التغطية الإعلامية للعدوان الذي قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية، ونجحت شبكة مراسلي "القاهرة الإخبارية" في الأراضي المحتلة في نقل صورة مميزة لما يحدث في الأراضي الغالية.

دانا أبو شميسة مراسلة القاهرة الإخبارية

وقدمت دانا أبوشميسة، على مدار الأيام الماضية عدداًمن التغطيات الهامة في ظروف هي الأصعب بعد التضيقات الهائلة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على وسائل الإعلام وسقوط عدد كبير من شهداء الإعلاميين والصحفيين، وبعزيمة فولاذية استطاعت دانا أن تقدم الكثير من التقارير والرسائل عن كذب وإجرام الاحتلال خلال الفترة الماضية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

وكشفت دانا أبوشميسة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس، عن زيف القبة الحديدية وفشلها في التصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية، حيث قالت إنه منذ الساعة الخامسة مساءً لم تتوقف صافرات الإنذار على عسقلان، وذلك عقب التهديد الذي أطلقته كتائب القسام متمثلة للمستوطنين في عسقلان بضرورة إخلاء منازلهم للرد على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت أبوشميسة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك 4 راشقات صاروخية انطلقت من قطاع غزة نحو عسقلان، ووسائل الإعلام العبرية تؤكد وجود العديد من الإصابات، سواء للمستوطنين أو حتى للمباني السكنية التي وصلت إليها هذه الصواريخ، ولم تتمكن القبة الحديدية من التصدي لهم أو اعتراضهم.



وأوضحت دانا أبوشميسة مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنّ الاتصالات في قطاع غزة انقطعت بشكل شبه كامل، إضافة إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع بالكامل.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أنّ الغارات الإسرائيلية تستهدف كل الشريط الحدودي لغزة، وطائرات الاحتلال تواصل غاراتها المكثفة على غزة، والقصف الإسرائيلي مستمر على القطاع من جميع الاتجاهات.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تعوّق عمليات إغاثة الجرحى وانتشال الشهداء في غزة، وأن العملية البرية المرتقبة على قطاع غزة ستجعل من القطاع مدينة خيام، مشيرةً إلى وجود هدوء حذر يخيم على سماء القدس في الوقت الحالي.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية تقريرا عن شهادة دولية جديدة تدين الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة الفلسطينية، والتي وصفها المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، وأكد المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل "دولة فصل عنصري" واحتلال غير شرعي، يستوجب انسحاب الجيش الفوري غير المشروط مع المستوطنين المستعمرين من الأراضي الفلسطينية، والتوقف على انتهاك الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف.