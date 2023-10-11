اللواء أيمن حب الدين يكشف لـ"الشاهد" دور الإعلام فى حرب الاستنزاف

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، إن حرب الاستنزاف تعتبر تأليفًا مصريًا لم تحدث في أي حرب من قبل، وكان الهدف منها عدم ترك الموقف ساكنًا، وتزويد الخسائر في العدو، وبناء ثقة لدى الجندي المصري، من خلال دراسة ذلك الأمر اقتصاديا دون ضرب كل ما تحتوي عليه الذخيرة دون نتيجة.

وأضاف "حب الدين" خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الإعلام المصري كان له دورًا كبيرًا في هذه الحرب؛ لأنه من ضمن خطة الحرب توجيه الإعلام للجانبين كل ما يحدث في هذه الحرب، وذلك هدف توصيل الرسالة للطرف الآخر بخسائره، ورفع معنويات الجيش المصري بأنك قادرًا على الفوز بهذه الحرب.



الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.