انطلاق برنامج "مشوارى" لتنمية النشء فى مراكز الشباب بدمياط

بدأ مركز شباب ميت الخولي إدارة شباب الزرقا بمحافظة دمياط، فعاليات البرنامج التدريبي مشواري للنشء والشباب، برنامج مشواري بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "اليونيسيف" والتدريب من خلال مدربي مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

ويهدف برنامج “مشواري” لتنمية المهارات الحياتية، وتنمية المهارات الشخصية والتي تتضمن بعض التدريبات عن "مهارات التعلم"، وذلك لتدريب النشء من سن 10 سنوات إلى 14 سنة لتمكين النشء من أجل مستقبل أفضل.



ويركز التدريب على مهارات شخصية مثل الوعي بالذات والمرونة المعرفية وعقلية النمو والذكاء العاطفي وإدارة الوقت.



وتدور محاور البرنامج حول مجموعة من المهارات الحياتية “التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم، تنمية المهارات الشخصية من خلال شرح نافذة جوهاري، مفهوم المرونة المعرفية وعقلية النمو، الذكاء العاطفي، إدارة الوقت، مهارات التعامل مع الآخرين التواصل، طرق الإقناع والتأثير”.



يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

وقال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إنه قد انطلقت فعاليات المؤتمر الوطنى للنشء بدمياط وهو مؤتمر جديد من نوعه تم تنفيذ نسخته الأولى لزيادة الوعي بين الشباب الناشئ، خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بها إدارة مخصصة وهي ادارة تنمية النشء.

وأكمل وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، أن دورنا هو المساهمة في إخراج جيل واعي في كافة المجالات وتثقيفة وتدريبة، بحيث يكون عنده القدرة على القيادة.

ونفذت إدارة تنمية النشء في مديرية الشباب والرياضة بدمياط، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار"بناء جيل"، وهو النسخة الثانية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء مديرية الشباب والرياضة بدمياط، وذلك بمركز شباب التوفيقية بفرع إدارى كفر سعد.