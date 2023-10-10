باحث سياسى: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل.. والحرب لم تبدأ بعد

قال عادل محمود، الباحث السياسي في الشئون الإسرائيلية، إن كلمة الرئيس الأمريكي تتلخص في إعطاء ضوء أخضر علني لإسرائيل التي ردها أن يكون حاسمًا.

وأضاف الباحث السياسي، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن اللافت في كلمة جو بادين، هو التكرار والتشديد على عدم دخول أطراف على صعيد الأزمة، مؤكدًأ أنه من الواضح أن الحرب لم تبدأ بعد.

وأوضح أن نقطة الصفر في رد إسرائيل على عملية طوفان الأقصى ستكون عملية في فلسطين وخارجها من دول ما تسمى الشريط الحدودي، مؤكدًا أننا في بداية حرب لم تبدأ بعد عمليًا لكنها ستطول، بمعنى أن ما حدث خلال الأيام الماضية بروفات.