الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الأمن القومى الأمريكى: سنقدم الدعم اللازم لإسرائيل

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، إن الولايات المتحدة ستقف مع اسرائيل، وستقدم الدعم اللازم لها.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي من واشنطن، أن هناك أمريكيين من ضمن المفقودين والأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدًا أن بلاده تعمل مع الحكومة الإسرائيلية ومع الشركاء الإقليميين حتى يكون هناك تبادل للمعلومات الاستخباراتية وكذلك تقديم المشورة والتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية من أجل استعادة الأسرى.

وأوضح جاك سوليفان، أنه خلال الأيام المقبلة سنواصل التنسيق مع إسرائيل لتدافع عن نفسها لحل أزمة الرهائن ومنع التصعيد، كما أننا نعمل على مدار الساعة لإخبار الرئيس الأمريكي بما يحدث لنقدم الدعم اللازم للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن بلاده لم تحرك حاملة الطائرات لمواجهة حماس بل لمنع التصعيد، مشيرًا إلى أن هناك عملا لمنع التصعيد ونتشاور مع حلفائنا وشركائنا لوقف التصعيد، حسب قوله.

الولايات المتحدة إسرائيل الأسرى المقاومة الفلسطينية

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