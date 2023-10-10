الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور إسرائيل الخميس

أعلنت الخارجية الأمريكية، عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل يوم الخميس المقبل، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، قال خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك 20 أمريكيًا مفقودًا في إسرائيل، وإنه يتم التنسيق والعمل على تحرير الرهائن الأمريكان.

ولفت إلى أن أمريكا لم تحرك حاملة طائراتنا لمواجهة حماس بل لمنع التصعيد، وأنه يتم التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية وحلفائها لحل أزمة الرهائن.