الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور إسرائيل الخميس

بلينكن
بلينكن

أعلنت الخارجية الأمريكية، عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل يوم الخميس المقبل، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، قال خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك 20 أمريكيًا مفقودًا في إسرائيل، وإنه يتم التنسيق والعمل على تحرير الرهائن الأمريكان.

ولفت إلى أن أمريكا لم تحرك حاملة طائراتنا لمواجهة حماس بل لمنع التصعيد، وأنه يتم التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية وحلفائها لحل أزمة الرهائن.

وزير الخارجية الامريكي بلينكين الخارجية الامريكية الرهائن

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