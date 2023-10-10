الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الرئيس مبارك كشف مخططات وأحلام نتنياهو لتهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس مبارك كشف عن مخططات وأحلام  نتنياهو لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية صدى البلد، أن نتنياهو كان في لقاء مع الرئيس مبارك في شرم الشيخ، وعرض عليه أن يهجر أبناء غزة من فلسطين إلى سيناء، فقال له الرئيس مبارك "انسى الموضوع ده، إنت كده عاوز تبدأ حرب بينا وبينك تاني، الحدود لا أنا ولا أتخن مني يقدر يجي ناحيتها". 

تسجيلات أرشيفية للرئيس مبارك 

وعرض تسجيل أرشيفي للرئيس محمد حسني مبارك كشف خلاله عن مخططات وأحلام نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء. 

وقال الرئيس مبارك خلال التسجيلات الأرشيفية، إن إسرائيل عرضت مبادلة سيناء بقطعة أرض أخرى ولكننا رفضنا "هي مش عزبة ملكي". 

الرئيس مبارك برنامج على مسؤوليتي مخططات اسرائيل تهجير الشعب الفلسطيني سيناء

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