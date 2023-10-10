القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة: نتطلع لمواصلة الشراكة مع مصر لحماية التراث

انضمت القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة السفيرة بيث جونز، لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مركز الزوار الذي تم إنشاؤه حديثاً بسبيل الإمام الشافعي بجوار المسجد والقبة الضريحية للإمام الشافعي بالقاهرة.

شارك في حفل الافتتاح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، ورئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية رفيق منصور.

التعاون بين مصر والولايات المتحدة

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، إنه تم تمويل إنشاء مركز الزوار من قبل الحكومة الأمريكية من خلال منحة مقدمة إلى مجاورة. فهو يوفر مساحة يمكن للمجتمع والطلاب والسياح اكتشاف الهندسة المعمارية الفريدة للضريح والجهود المبذولة للحفاظ على تراثه الثقافي، مع التعرف أيضًا على المساهمات الفقهية المحورية التي قدمها الإمام الشافعي

ويعد مركز الزوار عنصرا من عناصر مشروع ترميم القبة الضريحية بقيمة 1.4 مليون دولار تم تمويله من الحكومة الأمريكية، جزئيًا من خلال صندوق السفير للحفاظ على التراث الثقافي، بالتشاور مع وزارة السياحة والآثار، على مدى خمس سنوات. كما يعد الجهد المبذولة لحماية والحفاظ على المواقع الأثرية مثل ضريح الإمام الشافعي عنصرا حاسما لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر وحماية المواقع التاريخية الهامة للأجيال القادمة

وخلال أول حدث عام لها في مصر، سلطت السفيرة جونز، الضوء على أهمية الحفاظ على الثقافة والتاريخ للأجيال القادمة.

وقالت إن تركيز مركز الزوار هذا على الشباب - وغرس الاحترام والشغف بالتاريخ والحفاظ على الثقافة بين الشباب والسياح والمؤمنين على حد سواء - يتماشى إلى حد كبير مع روح الإمام الشافعي ونظرته للعالم.

وتابعت: "نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الشعب المصري والحكومة المصرية، وخاصة الوزير عيسى وزملائه من وزارة السياحة والآثار، لضمان الحفاظ على التراث الثقافي والديني الغني لمصر وحمايته لقرون قادمة.

مركز الزوار عنصر جذب متميز

وخلال مراسم الافتتاح، أعرب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عن سعادته لمشاركته اليوم في افتتاح هذا المشروع الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار والسفارة الأمريكية بالقاهرة، مشيراً إلى أن مركز الزوار الذي تم افتتاحه اليوم يعتبر عنصر جذب متميز لإثراء تجربة الزائرين والسائحين بهذه المنطقة الأثرية الهامة ومن ثم تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية لزائري المواقع الأثرية والمتاحف في مصر ضمن خطة تحسين التجربة السياحية في مصر بصفة عامة وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وأشار إلى أن منطقة الإمام الشافعي الأثرية بعد افتتاح مركز الزوار اليوم وافتتاح الجامع والقبة الضريحية من قبل، جاهزة لاستقبال كافة الزائرين والسائحين ولتكون إضافة جديدة للأماكن الأثرية التي يمكن زيارتها في مدينة القاهرة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في ضوء حرص الوزارة على فتح وإتاحة العديد من المواقع السياحية والأثرية الجديدة للزيارة أمام الزائرين والسائحين ولا سيما في القاهرة الكبرى، حيث يساهم ذلك في تنفيذ خطة الوزارة نحو جعل مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وخاصة في إطار الترويج لمنتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد.

القاهرة تشكر السفارة الأمريكية بالقاهرة

كما وجه أحمد عيسى الشكر للسفارة الأمريكية في مصر لمجهوداتهم ومشاركتهم في تمويل أعمال التطوير ورفع الكفاءة الخاصة بهذا المركز والانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع أثريي ومرممي المجلس الأعلى للآثار

ومن خلال صندوق السفير للحفاظ على التراث الثقافي، استثمرت الحكومة الأمريكية في الحفاظ على العديد من المواقع الأثرية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك مجمع تكية إبراهيم الجولشاني، والمجمع الجنائزي للسلطان قايتباي، ومعبد سيتي في أبيدوس، والحمام الروماني في الكرانيس

استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 120 مليون دولار في جهود الحفاظ على التراث الثقافي في مصر حتى الآن كما ستتلقى سفارة الولايات المتحدة في القاهرة طلبات إنشاء مواقع إضافية في مصر للنظر في تمويلها من خلال صندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي لعام 2024 في نوفمبر المقبل.

افتتاح مركز الزوار

افتتاح مركز الزوار

افتتاح مركز الزوار

افتتاح مركز الزوار