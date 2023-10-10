الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الونش يدعم القضية الفلسطينية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"

الونش
الونش

دعم محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك، القضية الفلسطينية منذ قليل عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام".

وقال الونش: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".

 

طوفان الأقصى

ونفذت حركات المقاومة الفلسطينية هجومًا على المستوطنات الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، في عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، واستهدفت عددًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نشرته اليوم أن جيش الاحتلال أعلن عن استدعاء 300 ألف جندي احتياط، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في مواقع متفرقة.

وأوضح جيش الاحتلال أنه تم مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء الهجمات، بينهم 73 جنديًا، وارتفاع عدد القتلى بين عناصر شرطة الاحتلال إلى 35 قتيلًا.

المقاومة الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية محمود حمدي “الونش” الزمالك الونش

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