الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شيكابالا يدعم القضية الفلسطينية: المقاومة حق

شيكابالا
شيكابالا

دعم محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد نادي الزمالك، المقاومة الفلسطينية منذ قليل عبر حسابه على “تويتر”.

وكتب شيكابالا: “المقاومة حق”.

بدأت حركات المقاومة الفلسطينية الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح أمس الأول السبت، في عملية أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، واستهدفت عددًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى عدد من المستوطنات الإسرائيلية.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نشرته اليوم أن جيش الاحتلال أعلن استدعاء 300 ألف جندي احتياط، مشيرًا إلى استمرار الاشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في مواقع متفرقة، بالإضافة إلى الاشتباكات مع مقاتلي حماس في 8 مواقع قرب قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال أنه تم مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء الهجمات، بينهم 73 جنديًا، وارتفاع عدد القتلى بين عناصر شرطة الاحتلال إلى 35 قتيلًا.

وأفادت وكالة فلسطين الرسمية "وفا" اليوم، أن مدفعية الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل شرق قطاع غزة أطلقت بشكل مكثف العديد من القذائف المدفعية صوب مواقع وأراضٍ زراعية شرق خان يونس، وشرق رفح جنوب القطاع، ما ألحق دمارًا في ممتلكات المواطنين، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي تزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية في أجواء غزة.

المقاومة الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية طوفان الأقصى قطاع غزة غزة

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