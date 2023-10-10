صفارات الإنذار تدوى فى شمال وجنوب إسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن صفارات الإنذار تدوي في شمال وجنوب إسرائيل.

وقال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم يتجهون إلى هجوم شامل على قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل 32 جنديًا إضافيًا ليرتفع أعداد القتلى إلى 156 شخصًا، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن أكثر من مليون إسرائيلي في المناطق الشمالية على الحدود مع لبنان يفرون جنوبًا بسبب مخاوف من فتح جبهة ثانية، في أكبر موجة نزوح تشهدها إسرائيل منذ عقود من الزمن.