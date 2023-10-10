الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليبيا.. تسارع الخطى نحو إصدار خرائط مناطق الغاز غير المستغلة

الغاز الطبيعي في
الغاز الطبيعي في ليبيا

تستعد السلطات الليبية لطرح جولة تراخيص جديدة للنفط والغاز خلال 2024، بعد توقف لأكثر من 17 عامًا، ومع ذلك لم ترسم بعد الخرائط الشاملة لمناطق الغاز غير المستغلة.

وأطلقت ليبيا عدة خطط هذا العام لتعزيز قدرتها على تصدير الغاز، وهو الإنتاج الذي لا يكاد يغطي حاجتها الداخلية، فقد أعلنت أخيرًا عن اكتشاف 12 حقلًا جديدًا للغاز، لكن هناك مناطق شاسعة للغاز غير مستغلة لم يجر رسم خرائط شاملة لها مع اقتراب جولة التراخيص المخطط لها في العام 2024.

ومطلع يوليو، أعلن وزير النفط والغاز محمد عون، عن تكليف مؤسسة النفط في طرابلس بإجراء رسم خرائط واسعة النطاق لاحتياطات البلاد من موارد الطاقة.

وتملك ليبيا احتياطات من الغاز بـ1.5 تريليون متر مكعب وتستحوذ مع مصر والجزائر على 45 بالمئة من الاحتياطات الإفريقية.

وفضلًا عن الاستقرار الداخلي تحتاج ليبيا إلى الاستثمار الأجنبي لتطوير مواردها الهائلة من النفط والغاز، لذلك دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ديسمبر 2022، الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز التي جرى معها توقيع اتفاقات استكشاف ومقاسمة وإنتاج النفط والغاز في ليبيا إلى رفع القوة القاهرة المعلنة من طرفها.

وأعلنت المؤسسة مطلع أغسطس، عن أن شركات إيني الإيطالية وبريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية وسوناطراك، رفعت القوة القاهرة عن أنشطتها في ليبيا.

ووقعت صفقة غاز بقيمة 8 مليارات دولار في أواخر يناير 2023 بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وشركة إيني كأول مشروع كبير في ليبيا منذ العام 2000؛ إذ سيشهد تطوير حقلين غازيين بحريين. وينتظر تشغيل المشروع في العام 2026 قرابة الـ750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا.

ومن المقرر طرح بعض مناطق الغاز الجديدة للتنقيب لأول مرة منذ 17 عامًا، فيما بدأت شركات إيني وتوتال إنيرجي الفرنسية وأدنوك الإماراتية، محادثات مع الحكومة لإطلاق أنشطة تنقيب.

وفي مارس الماضي، حصلت مجموعة هانيويل الأمريكية المتعددة الجنسيات، على عقد للأعمال الهندسية لمشروع مصفاة الجنوب بتكلفة 600 مليون دولار ليوفر غاز الطهي ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

ويبلغ إنتاج الغاز الليبي حاليًا نحو 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، في وقت يجري نقل صادرات الغاز عبر خط أنابيب غرين ستريم البالغ 775 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إيطاليا.

السلطات الليبية الغاز ليبيا تصدير الغاز النفط والغاز

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