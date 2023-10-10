الدفاع المدنى فى غزة: إطلاق الفسفور الأبيض المسرطن والمحرم دوليًا على الأبرياء

يواصل برنامج "الحياة اليوم"رصد تطورات القضية الفلسطينية وتصعيد العدوان على قطاع غزة.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوضع يسوء في قطاع غزة والقنابل المضيئة يتم إلقاؤها في المناطق الشرقية ‏ والطائرات الحربية تحلق في أجواء قطاع غزة.

‏وأضاف أن ‏الأمس كان ليلة صعبة على قطاع غزة وفقدنا عشرات الشهداء الذين لا يزال بعضهم تحت الأنقاض وعشرات المنازل تم هدمها على رءوس المواطنين وطائرات الاحتلال لم ترحم ‏أحدًا.

‏ وأشار إلى أن القذائف التي رأيناها بالأمس شاهدناها في عام 2008 ورأينا الفوسفور الأبيض يطلق على رءوس المواطنين وهذه المواد المسرطنة القاتلة محرمة دوليًا يتم إلقاؤها على الفلسطينيين الأبرياء والأطفال.