بث مباشر لقناة القاهرة الإخبارية لمشتركى منصة WATCH IT

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية عن خدمة جديدة لمشتركيها، وهي إمكانية مشاهدة البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية لمتابعة الأحداث العاجلة بفلسطين وحول مختلف دول العالم لحظة بلحظة.

وأعلنت منصة ووتش إت الرقمية، عن عرض خاص للاشتراك بخصم 50٪؜ مدى الحياة على كل اشتراكات البريميم السنوية والشهرية وذلك باستخدام برومو كود: DV-50%@W على أن يكون هذا العرض ساريًا من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

أسعار وخطوات الاشتراك في منصة Watch It

تختلف أسعار باقات Watch It وفق الاشتراك السنوي أو الشهري، وتأتي كما يلي:

اشتراك سنوي لـ1 شاشة بـ100 جنيه بدلًا من 600 جنيه.

اشتراك سنوي لـ2 شاشة بـ200 جنيه بدلًا من 960 جنيهًا.

اشتراك سنوي لـ3 شاشات بـ300 جنيه بدلًا من 1320 جنيهًا.

اشتراك شهري لـ1 شاشة بـ14.99 جنيه.

اشتراك شهري لـ2 شاشة بـ24.99 جنيه.

اشتراك شهري لـ3 شاشة بـ39.99 جنيه.