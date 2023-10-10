طلعت عبدالقوى: اتحاد الجمعيات الأهلية يستعد لإطلاق مبادرة "انزل شارك.. مصر الأهم"

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي، عن إطلاق مبادرة "انزل شارك.. مصر الأهم"، للتوعية والمشاركة فى الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد وعضو مجلس النواب، أن المبادرة تهدف لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة فى العملية الانتخابية، ترسيخًا للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين فى التعبير عن آرائهم واختياراتهم من خلال العملية الانتخابية يعد واجبا وطنيا وحقا دستوريا.

غرفة عمليات

وأضاف، أن الاتحاد العام سيقوم من خلال أعضائه بمتابعة سير العملية الانتخابية وتشكيل غرفة عمليات انتخابية، وإعداد تقرير حول سير العملية طوال أيام التصويت، وكذلك إعداد تقرير نهائي هو مجريات العملية الانتخابية، وتسليمها للهيئة الوطنية للانتخابات.

ونوه عبدالقوي، إلى أن الاتحاد يدرس إطلاق حملة للتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية بعنوان "انزل شارك.. مصر الأهم".