رئيس "بوتاجاسكو" يترأس لجنة المبيعات لمعرفة إيراد خدمة التوصيل خلال سبتمبر

ترأس حسن إبراهيم بدوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو، للجنة المبيعات وعضوية كلا من مسئولي العمليات والنقل والتجارية؛ لمناقشة كمية المبيعات وإيراد خدمة التوصيل لشهر سبتمبر ٢٠٢٣.

والتقى بدوي بمسئولي المناطق من خلال تقنية الفيديو كونفرانس وقدم لهم التهنئة بمناسبة أعياد أكتوبر المجيد، مثنيا على زيادة معدلات البيع لتحقيق خطة المبيعات المستهدفة وحثهم على بذل المزيد من الجهد وتلبية احتياجات المواطنين من الإسطوانات .

وفي سياق متصل أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تمكنت عبر إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مُحكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، ومساندة شعبية قوية، من تحقيق نجاحات على مدار التسعة أعوام الماضية، وأن ذلك ظهر جلياً خلال مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والذى كان بمثابة نافذة استعرضت من خلالها قطاعات الدولة حكايات نجاحاتها موضحة التحديات والإنجازات التى حققتها.