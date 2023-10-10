الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يصل ميلانو لبدء زيارته الرعوية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

وصل مطار مالبينسا الدولي، بميلانو بعد ظهر اليوم الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له، لبدء زيارته الرعوية لميلانو وڤينيسيا بإيطاليا.

كان في استقبال قداسته في المطار السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام بميلانو والقنصل أحمد البقلي نائب القنصل العام والسيد صبري شكري مندوب العلاقات العامة بالقنصلية والسيد سامح سيد مدير عام محطة مصر للطيران، ونيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، نيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وقدم طفل من أبناء إيبارشية ميلانو لقداسة البابا باقة من الورود ترحيبًا بمجيئه لافتقاد أبنائه.

وتتضمن زيارة قداسة البابا لميلانو وڤينيسيا أعمالًا رعويةً متنوعة من بينها تدشين كنيستين ولقاءات مع كهنة ورهبان وخدام وشمامسة وشباب وشعب ميلانو، إلى جانب سيمينار لأساقفة أوروبا.

يرافق قداسة البابا خلال الزيارة وفد يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

وغادر مطار القاهرة الدولي اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني متوجهًا إلى إيطاليا، في زيارة رعوية لميلانو وڤينيسيا.

ويدشن البابا خلال الزيارة كنيستين جديدتين، ويعقد عددًا من اللقاءات الرعوية مع كهنة إيبارشية ميلانو وورهبان دير القديس الأنبا شنودة بميلانو، والخدام والشمامسة والشباب والشعب بالإيبارشية ذاتها.

وتتضمن الزيارة "سيمينار" يعقده قداسته مع أساقفة أوروبا يُنَاقَش خلاله موضوع بعنوان "خدمة الكنيسة القبطية في أوروبا".

ويلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندريةوبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الاسبوعية غدا، من دير الانبا انطونيوس ميلانو.

مطار مالبينسا قداسة البابا تواضروس وڤينيسيا السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام بميلانو

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