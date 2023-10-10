الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف: ديننا الحنيف يُحرم الاعتداء على الأجانب المستأمنين

نقيب الأشراف
نقيب الأشراف

أكد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أن مصر دولة آمنة ومضيافة تفتح زراعيها للجميع بكل ترحاب، ويقصدها أناس من جميع أنحاء العالم، وقال عنها المولى عز وجل "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

وشدد نقيب  الأشراف، على أن الدين الإسلامي حرّم ترويع الآمنين أو الاعتداء عليهم بكل أنواع الإيذاء والترويع، مؤكدا أن الاعتداء على الآمنين جريمة إرهابية نهى عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتتعارض مع صحيح الدين ونهى عنها ديننا الحنيف.

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وأشار نقيب  الأشراف، إلى أن الأجانب الذي يدخلون البلاد مستأمنين فيها بموجب التأشيرة التي حصلوا عليها سواء كانت للسياحة أو العمل، فالإسلام أمر بحسن معاملتهم، قال الله تعالى في كتابه الكريم "ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين".

وأكد نقيب  الأشراف، أن الشريعة الإسلامية فرّقت بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه، وبين الاعتداء على «المستأمن»، الذي سمحت له الدولة بدخولها عن طريق تأشيرة، هي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام.

ودعا نقيب  الأشراف، المولى عز وجل أن يجنب بلادنا الفتن وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والبناء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف الشريعة الإسلامية ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين حر م ترويع الآمنين

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