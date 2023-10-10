الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تكليف المستشار أحمد سعد بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية بقضايا الدولة

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني

أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٣ بتكليف المستشار أحمد سعد محمود عبد العاطي نائب رئيس الهيئة بالإشراف على قسم المنازعات الخارجية ونائبا لرئيس القسم، اعتبارًا من أمس الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣.

يذكر أن المستشار  أحمد سعد يشغل حاليًا درجة نائب رئيس قضايا الدولة، حصل على ليسانس الحقوق عام 1997 بتقدير جيد من جامعة عين شمس وتم معادلتها من نقابة المحامين بلندن عام 2002، إضافة إلى حصوله على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية من جامعة القاهرة ودبلوم القيادة المهنية في إدارة الأعمال من مركز إعداد القادة بوزارة الاستثمار وماجستير في القانون العام. 

رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة قسم المنازعات الخارجية ليسانس الحقوق

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