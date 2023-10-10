الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم بورسعيد" تشهد احتفالية مدرسة إسماعيل القباني باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، اليوم، احتفالية مدرسة إسماعيل القباني الابتدائية بنطاق إدارة جنوب التعليمية باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

جاء ذلك بحضور العجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية وقياداتها وعلى الألفي نقيب معلمي بورسعيد والدكتور عبد العزيز حمدي رئيس مجلس أمناء إدارة جنوب التعليمية والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية وعبد السميع حلاوة نقيب العاملين بالتعليم والبحث العلمي.

تنظيم الاحتفالات داخل مدارس بورسعيد يهدف لتعريف النشء

وأكدت وكيل أول الوزارة أن تنظيم الاحتفالات داخل مدارس بورسعيد يهدف لتعريف النشء بتفاصيل تلك الحقبة العظيمة من تاريخ مصر المعاصر وترسيخ روح الولاء والانتماء لديهم من خلال ممارسة الأنشطة التربوية التي تناسب فئتهم العمرية.

وأضافت أننا نعتز برجال قواتنا المسلحة ونثق في قياداتها، موجهة التحية لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم طواعية فداء لهذا الوطن وحماية مقدراته، موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على هذه الاحتفالية.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني وتلاوة القرآن الكريم ثم تعددت فقراته بين الغناء الفردي والجماعي لكورال المدرسة بالإضافة لعروض رياضية وفنية وفقرة الإلقاء التي لاقت قبول واستحسان جميع الحضور.

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تنظيم بورسعيد التربية والتعليم احتفال نصر أكتوبر

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