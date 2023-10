برلمانية: حصول مصر على شهادة خلوها من "فيروس سى" إنجاز يحسب للرئيس

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن تسليم منظمة الصحة العالمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، وأنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها في زمن قياسي، إنجازًا غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية الحكيمة، وشهادة عالمية توضح حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للقضاء على فيروس "سي" وحماية أرواح ملايين المواطنين.

جهود تطوير قطاع الصحة في مصر

وأضافت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الصحة والنهوض به، وهذا لم نعهده من قبل، فمنذ أن تولى الرئيس السيسي حكم مصر وهو يولي هذا القطاع المهم اهتمامًا خاصًا، ويضعه في صدارة أولوياته، للحفاظ على صحة المواطن المصري.

وأوضحت أن المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها، لعل أبرزها مبادرة ١٠٠ مليون صحة، والمستشفيات الجديدة التي تم بناؤها، ووجود تأمين صحي شامل، وفر تغطية صحية شاملة لجموع الشعب المصري.

كما أشادت النائبة بتوجيهات الرئيس السيسي، بمد حملة "١٠٠ يوم صحة" لمدة ١٠٠ يوم إضافية، لتقديم خدمتها لجميع المواطنين في كل محافظات الجمهورية.

وفي وقت سابق أمس، قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن المَسيرة التي قطعتها مصر، من بلد يملك أحد أعلى معدلات العدوى بالتهاب الكبد C فى العالم إلى بلد حقَّق مسار القضاء على المرض فى أقل من 10 سنوات، هي مسيرة مذهلة، وهذا أقل ما توصف به.

وأوضح غيبريسوس، خلال حفل وزارة الصحة والسكان لاستلام شهادة المستوى الذهبى من الاشهاد الخاص بمنظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس سي، أن مصر قدمت للعالم نموذجًا يُحتذى به فيما يمكن تحقيقه عند الأخذ بأحدث الأدوات، وتوفير الالتزام السياسي على أعلى المستويات باستخدام تلك الأدوات للوقاية من العدوى وإنقاذ الأرواح، وحريٌّ بنجاح مصر أن يبثَّ في نفوسنا الأمل والحافز للقضاء على التهاب الكبد C فى كل مكان، منوهًا إلى نجاح مصر في الانتقال من بلد يملك أحد أعلى معدلات الإصابة بالتهاب الكبد C في العالم إلى بلد يملك أحد أقل المعدلات من خلال خفض معدل انتشار التهاب الكبد C من 10% إلى 0.38% في مدة تزيد قليلًا على عقد من الزمان.