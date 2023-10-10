الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 890 طن مخلفات وصيانة كشافات الإنارة بـ6 مراكز

حملات النظافة
حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

عصام سعد: تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق

وأوضح أهمية تنظيم حملات للنظافة ورفع المخلفات والتجميل وتسوية وتمهيد الطرق غير الممهدة خلال الفترتين الصباحية والمسائية وعلى مدار اليوم فضلًا عن صيانة أعمال الإنارة بصفة دورية.

وأشار إلى رفع 890 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة بقرى 6 مراكز ضمن أعمال الوحدات المحلية الجارية بالقرى والمراكز والأحياء حفاظًا علي البيئة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة.

وفي هذا الإطار نفذت رئاسة الوحدة المحلية بمراكز (البداري وصدفا وابوتيج وأسيوط وديروط والقوصية) عدد من حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين ما أسفر عن رفع 890 طن قمامة.

حيث تم إزالة المخلفات والقمامة ورفعها من أماكن التجميع والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وذلك بإستخدام سيارات الحملات الميكانيكية بالمراكز كـ(سيارات النقل ولولادر وحاويات وسيارات كنس آلي وباقي معدات النظافة) فضلًا عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

بالاضافة إلى تنفيذ حملات لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة لبعض الطرق والشوارع الفرعية والرئيسية داخل المراكز الـ 6 وذلك بمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وبالتنسيق مع مسئولي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات وبمشاركة مشرفي النظافة.

حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنظيم حملات للنظافة تسوية وتمهيد الطرق

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