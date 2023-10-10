وزير الداخلية يتقدم بالشكر لأجهزة الدولة ومؤسساتها فى التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة

قدم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الشكر والتقدير لأجهزة الدولة ومؤسساتها التي تتعاون مع الوزارة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

تقديم التحية لأرواح الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة

وقال خلال كلمته في حفل تخريج دفعة 2023 لكلية الشرطة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء: "أتقدم بالتحية لأرواح الشهداء من رجال الشرطة الأبية والقوات المسلحة الباسلة، وبخالص الدعاء للمصابين الأبطال راجين لهما كمال الشفاء وعودتهم إلى صفوف الواجب".