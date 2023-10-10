خلال تخريج دفعة شرطة جديدة.. وزير الداخلية يوجه كلمة شكر للرئيس السيسى

قدم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضوره حفل تخرج الطلاب الجدد من طلبة كلية الشرطة، قائلًا: "نعتز بحضور سيادتكم والاحتفال بيوم الخريجين من خير شباب هذا الوطن".

وأضاف اللواء محمود توفيق، خلال كلمته بحفل تخرج الطلاب كلية الشرطة، اليوم الثلاثاء، أننا حريصون على تحقيق الأمن والأمان للمضي في المسيرة لتحقيق الطموحات والاستقرار.

يقام الحفل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ولفيف من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين من عدة وزارات، وأهالي الطلاب.