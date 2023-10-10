الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بدافع عن نفسي".. القصة الكاملة لقتل شاب على يد شقيقه بالبساتين

قتل
قتل

«بيخالط مدمنين وبيتاجر في المخدرات كنت بنصحه فتعدى عليا بالضرب دافعت عن نفسي».. بهذه الكلمات أدلى عاطل بتفاصيل تمزيقه لجسد شقيقه في منطقة البساتين حتى الموت.

اعترافات المتهم: بيخالط مدمنين

وقال المتهم أن المجني عليه يتاجر في المواد المخدرة، ويخالط المدمنين، وحاول عدة مرات إقناعه العدول عن هذا الأمر ولكنه فشل حتى يوم الواقعة تقابل معه صدفة على الطريق وطلب منه ذلك ولكن الضحية كان له رأي أخر ورفض نصيحة شقيقه لكن هذه المرة بالعنف فما كان من الأخر إلا ان مزق جسده بسلاح أبيض وقال المتهم: «مقصدتش أقتله وكنت بآدبه»

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان على الطريق الذين أكدوا أن المجني عليه كان يتشاجر مع المتهم يوم الواقعة على الطريق بسبب تجارة الضحية في المخدرات وإدمانه لها مع أصدقاء السوء ولكنه تعدى عليه بالضرب فدافع الأخر عن نفسه بسلاح أبيض ووجه له طعنتين نافذتين في الجسم.

مناظرة جثة المجني عليه

وكشفت مناظرة النيابة عن أن الجثة لشاب في بداية العقد الثالث من العمر بها طعنات نافذية في الجسم تسببت في نزيف دموي غزير تسبب في توقف أجهزة الجسم عن العمل وأسفر عن الوفاة.

تفاصيل بلاغ قسم الشرطة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد وجود جثة قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة البساتين.
انتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة شاب عمره 23 سنة مصاب بطعنات مطواة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه وعمره 26 سنة، تم ضبط المتهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

منطقة البساتين عاطل المتهم جثة المجني عليه تفاصيل بلاغ قسم الشرطة امن القاهرة قسم شرطة البساتين

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