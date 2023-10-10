ضبط متهم بالاعتداء على سائق توك توك لسرقته فى الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية في كشف ملابسات واقعة الاعتداء على سائق مركبة توك توك بسلاح أبيض، وإحداث إصابته وسرقة المركبة منه، وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بإصابة (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بجروح متفرقة بالجسم.

بالفحص تبين قيام (أحد أقارب المصاب- مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض أثناء استقلالهما دراجة نارية "توك توك"، قيادة المُصاب، فأحدث ما به من إصابات واستولى على المركبة كرهًا عنه ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (مركبة "التوك توك" المستولى عليها- الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مطواة")،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.