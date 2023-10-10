الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: كريستيانو رونالدو يرغب في تمديد عقده مع النصر حتى 2027

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي  كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، يرغب في تمديد عقده مع ناديه.

ويلعب كريستيانو رونالدو ضمن صفوف فريق النصر منذ انضمامه في صفقة انتقال حر في ديسمبر 2022، عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بسبب أزمة هجومه على إريك تين هاج، المدير الفني للفريق وإدارة النادي في حوار تليفزيوني.

وذكرت صحيفة ديلي ميل الانجليزية، نقلًا عن الصحفي السعودي علي الحربي، أن رونالدو تحدث مع مسئولي نادي النصر قبل السفر للانضمام لمعسكر البرتغال، وأخبرهم برغبته في تمديد عقده مع النادي حتى مطلع عام 2027.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو الحالي مع فريق النصر السعودي بحلول 30 يونيو من عام 2025.

رونالدو يرغب في مواصلة اللعب حتى منافسات كأس العالم 2026

وأفاد الحربي أن رونالدو يرغب في مواصلة اللعب حتى منافسات كأس العالم 2026، وبعدها سيعلن اعتزاله لعب كرة القدم.

ولعب رونالدو 11 مباراة بقميص فريق النصر منذ انطلاق الموسم الجاري، وسجل 11 هدفًا وصنع 6 لزملائه، من 31 مباراة لعبها منذ انضمامه للفريق وسجل 25 هدفًا وصنع 8.

ولعب رونالدو 979 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع أندية سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر، وسجل 726 هدفًا وصنع 231.

وبدأ رونالدو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي ورحل من فريق تحت 15 عامًا لنفس المرحلة العمرية في سبورتنج لشبونة وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بلشبونة في صيف عام 2002 ولعب موسم مع الفريق قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد الانجليزي في صيف 2003 ولعب 6 سنوات للفريق ثم انتقل لريال مدريد الإسباني ومثله لمدة 9 سنوات وانتقل ليوفنتوس ولعب له 3 مواسم قبل العودة لمانشستر يونايتد في صيف 2021 ورحل عن الفريق قبيل انطلاق مونديال قطر 2022.

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