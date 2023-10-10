إصابة 5 إثر تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية- السويس

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد بـ محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

أسماء المصابين

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة محمد عبدالله جابر 34 عام مقيم المنوفية وحمدى سعيد صبحى 32 عام مقيم سوهاج وعلاء على عبدالعزيز 30 عام مقيم بولاق الدكرور القاهرة وعبدالحميد سيد عبدالحميد 45 عام مقيم السعيدية مركز فايد وأحمد جابر أحمد 25 عام مقيم الإسكندرية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.