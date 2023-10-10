الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 إثر تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية- السويس

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد بـ محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية. 

أسماء المصابين

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة محمد عبدالله جابر 34 عام مقيم المنوفية وحمدى سعيد صبحى 32 عام مقيم سوهاج وعلاء على عبدالعزيز 30 عام  مقيم بولاق الدكرور القاهرة وعبدالحميد سيد عبدالحميد 45 عام مقيم السعيدية مركز فايد وأحمد جابر أحمد 25 عام مقيم الإسكندرية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

تصادم سيارتين طريق الإسماعيلية السويس قرية فنارة محافظة الإسماعيلية مدير أمن الاسماعيلية

مواد متعلقة

"بسبب خيانته لها".. سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه فى حادث

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة أعلى "صحراوي أطفيح"

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة