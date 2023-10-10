الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه الإسكندرية" يوجه بإعداد حصر شامل للمعدات ومراجعة حالتها الفنية

اجتماع رئيس شركة
اجتماع رئيس شركة مياه الإسكندرية

عقد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم، اجتماعًا لمتابعة خطط وإجراءات التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب، والوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن.,

 يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

إعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها 

ووجه "جابر" بضرورة إعداد بيان شامل يتضمن عدد محطات المياه والمعدات الهندسية والفنية وموقف كفاءتها وعدد الكوادر العاملة بكل محطة، موجهًا بضرورة إعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية لإدارة العمل الميدانى بكفاءة عالية، وأهمية التعاون مع جميع الجهات بكل محافظة فى التعامل مع الأزمات.

وضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ

وشدد رئيس مياه الإسكندرية على ضرورة تأمين المحطات والمنشآت، وتركيب كاميرات مراقبة فى جميع عنابر المحطات الرئيسية الكبيرة، ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة، وتشكيل لجان أمن بكافة الأفرع التابعة لمتابعة أمن وسلامة المحطات لتوفير الخدمة بشكل دائم دون توقف.

وتابع أن خطة الشركة والاستعدادات لمواجهة للأزمات، ووضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل تزامنا مع قدوم فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار مع ضرورة الاهتمام بتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل.

تبادل الخبرات والإطلاع على كل ماهو جديد في قطاع المياه 

وكانت  شركة مياه الإسكندرية، قد شاركت في مؤتمر ومعرض مصر الدولى لتكنولوچيا المياه والصرف الصحي.

وأشار رئيس الشركة  أن الهدف من حضور المؤتمر  هو تبادل الخبرات، والإطلاع على كل ماهو جديد في قطاع المياه والصرف الصحى بين الشركات، سواء من خلال الموردين أو الشركات المنتجة للمياه، والتعرف علي أحدث الأبحاث والتكنولوچيا الجديدة، وكيفية الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه واكتشاف طرق علمية حديثة للتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي بما لا يؤثر علي البيئة المحيطة وحفاظًا علي أرواح المواطنين.

شركة مياه الشرب خطة عمل تأمين المحطات فصل الشتاء مياه الإسكندرية

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