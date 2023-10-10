الدفاع المدنى الفلسطينى: مربع سكنى كامل فى حى الرمال بغزة سوى بالأرض

كشف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي علي القطاع لليوم الرابع على التوالي، موضحا أن الاحتلال يرتكب المجازر بشتى أنواعها في قطاع غزة ويستهدف عائلات بأكملها".

قطع الطرق المؤدية إلى المستشفيات المركزية

وقال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن الزوارق الحربية للاحتلال تستهدف المواطنين على شواطئ غزة، فيما تواصل تواصل قصف الحدود الشرقية لقطاع غزة، بالإضافة إلى قطع الطرق المؤدية إلى المستشفيات المركزية في غزة من خلال القذائف الصاروخية.

الطواقم الطبية لم تستطع دخول بعض المناطق في غزة جراء القصف الإسرائيلي

وأشار "بصل" إلى أن الطواقم الطبية لم تستطع دخول بعض المناطق في غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر، منوهًا أن هناك مربع سكني كامل في حي الرمال بغزة تمت تسويته بالأرض جراء القصف الإسرائيلي، بجانب وجود عدد كبير من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض ثمانية مبان في المنطقة الشمالية بغزة.

وتابع أن انقطاع الكهرباء أثر سلبا على عمل الطواقم الطبية، والتي تعمل في مستشفيات غزة والتي لم تعد تحتمل ولسنا قادرين على أداء مهامنا على أكمل وجه.