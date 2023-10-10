تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 615 شاحنة و516 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 316 شاحنة و488 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 299 شاحنة و28 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية، وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي آيلة، بريدج وسينا.

كما استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة ALHUSSEN، وعلى متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 950 راكبا بموانيها.

اليوم.. 8 آلاف سائح يصلون مرسى علم

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 25 رحلة طيران دولية أوروبية تُقل على متنها 8 آلاف سائح، وذلك ضمن 138 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم بعملية تسهيل وإنهاء إجراءات الوصول، بجانب تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية.

وتبين من جداول الوصول بمطار مرسى علم اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من التشيك، 8 رحلات من بولندا، رحلة من سويسرا وأخرى من بلجيكا، 4 رحلات من إيطاليا، 3 رحلات من ألمانيا، رحلة من هولندا ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين داخليتين.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.