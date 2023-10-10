الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. أمين عام اتحاد الغرف التجارية: ندرس ضم المزيد من السلع إلى مبادرة خفض الأسعار

السلع
السلع

قال  الدكتور علاء عز،  أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه يتم العمل على دراسة ضم المزيد من السلع إلى مبادرة خفض الأسعار، لافتًا إلى أن الدواجن تتراوح ما بين 95% و99% من استهلاك مصر، ونسبة المستورد صغيرة جدًا، وبالتالي فإن التعامل معها كمنتج محلي يعتبر سهلًا. 

وأَضاف “عز”، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية cbc، أن اللحوم جزء كبير منها مستورد وجزء آخر يعتبر محليا، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على السلع التي من السهل تخفيض أسعارها، وهناك أنواع من السلع الأخرى يتم العمل على إدراجها وهي سلع لا يمكن للأسرة المصرية أن تستغني عنها. 

أهم مميزات مبادرة خفض الأسعار 

وأوضح أن مبادرة خفض الأسعار ما يميزها هو أنها تغطي الجمهورية كلها، من أكبر سوبر ماركت لأصغر محل بقالة، وبالتالي فإن المواطنين في كل ربوع مصر سيجدون هذه السلع أمامهم. 

اتحاد الغرف التجارية علاء عز برنامج من مصر مبادرة خفض الأسعار تخفيض الأسعار

الأكثر قراءة

عاجل.. أمين عام اتحاد الغرف التجارية: ندرس ضم المزيد من السلع إلى مبادرة خفض الأسعار

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

عاجل.. بيان أمريكى أوروبى: ندعم إسرائيل ونعترف بطموحات الشعب الفلسطينى المشروعة

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى مصر

بيان أوروبى أمريكى يطالب إيران بعدم توسيع النزاع فى المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة