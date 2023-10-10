عاجل.. أمين عام اتحاد الغرف التجارية: ندرس ضم المزيد من السلع إلى مبادرة خفض الأسعار

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه يتم العمل على دراسة ضم المزيد من السلع إلى مبادرة خفض الأسعار، لافتًا إلى أن الدواجن تتراوح ما بين 95% و99% من استهلاك مصر، ونسبة المستورد صغيرة جدًا، وبالتالي فإن التعامل معها كمنتج محلي يعتبر سهلًا.

وأَضاف “عز”، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية cbc، أن اللحوم جزء كبير منها مستورد وجزء آخر يعتبر محليا، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على السلع التي من السهل تخفيض أسعارها، وهناك أنواع من السلع الأخرى يتم العمل على إدراجها وهي سلع لا يمكن للأسرة المصرية أن تستغني عنها.

أهم مميزات مبادرة خفض الأسعار

وأوضح أن مبادرة خفض الأسعار ما يميزها هو أنها تغطي الجمهورية كلها، من أكبر سوبر ماركت لأصغر محل بقالة، وبالتالي فإن المواطنين في كل ربوع مصر سيجدون هذه السلع أمامهم.