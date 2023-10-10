عاجل.. بيان أمريكى أوروبى: ندعم إسرائيل ونعترف بطموحات الشعب الفلسطينى المشروعة

أصدر زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بيانا مشتركا، أكدوا فيه دعمهم لإسرائيل، وكذلك اعترافهم بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقال البيان إن "دولنا ستدعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها، وسنظل متحدين في الأيام المقبلة وسنواصل التنسيق لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".

واستطرد البيان: "نعترف بطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة، وندعم إجراءات متساوية لتحقيق العدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء".

ونددت تلك الدول "على نحو لا لبس فيه" بحماس و"أعمال الإرهاب" الشنيعة التي ارتكبتها، وفق البيان.

وأصدر البيان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.